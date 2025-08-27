도경완-장윤정 부부/사진 = 텐아시아 사진DB

KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 제작진이 아나운서 김진웅의 발언에 사과했다.'사당귀' 측은 27일 공식 입장을 내고 지난 회차 방송과 관련해 고개를 숙였다. 제작진은 "지난주 방송된 프로그램 내용으로 인해 많은 분들께 심려와 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 말했다.이어 "앞으로는 제작 과정 전반에 걸쳐 더욱 세심한 주의를 기울여 이와 같은 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다. 다시 한번 많은 분들께 실망을 끼쳐드린 점 깊이 사과드리며, 이번 일을 교훈 삼아 더욱 책임 있고 성숙한 방송으로 보답해 드리겠다"고 했다.앞서 김진웅은 지난 24일 방송된 '사당귀'에서 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다"고 말해 논란의 중심에 섰다. 이에 장윤정은 공개적으로 불편한 심정을 드러냈다. 그는 해당 기사를 자신의 SNS에 공유하며 "친분도 없는데 허허. 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난이 될 수 없다. 가족 사이에 서브는 없다"라고 적었다.논란이 커지자 김진웅은 장윤정과 도경완에게 사과했다. 김진웅은 25일 자신의 SNS를 통해 "경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 죄송하다. 시청자와 팬분들께도 사과드린다"고 거듭 고개를 숙였다. 이후 장윤정은 "모르는 번호로부터 문자가 왔다. 번호를 수소문해 사과의 뜻을 전해왔다. 사과를 해왔다면 그 마음을 받아야 한다고 생각한다"며 김진웅의 사과를 수용했다.도경완도 직접 입장을 밝혔다. 그는 26일 "저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모른다. 그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있다"고 운을 뗐다. 이어 "김진웅 후배에게 사과 문자 받았다"며 "이번 일로 저희 가족과 저희 가족을 사랑해 주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 이로 인해 누군가 또 상처받는 일은 없었으면 한다"고 말했다.김진웅의 공개 사과에도 불구하고 KBS 시청자센터의 청원 게시판에는 김진웅 아나운서의 하차 및 퇴사와 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 폐지를 요구하는 청원이 올라오는 등 후폭풍이 이어졌다.안녕하세요. '사장님 귀는 당나귀 귀' 제작진입니다.지난주 방송된 프로그램 내용으로 인해 많은 분들께 심려와 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.앞으로는 제작 과정 전반에 걸쳐 더욱 세심한 주의를 기울여 이와 같은 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠습니다.다시 한번 많은 분들께 실망을 끼쳐드린 점 깊이 사과드리며, 이번 일을 교훈 삼아 더욱 책임 있고 성숙한 방송으로 보답해 드리겠습니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr