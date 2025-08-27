/사진 = 슈 유튜브

그룹 S.E.S 슈와 전 프로농구 선수 임효성 부부가 자신들을 둘러싼 이혼설에 대해 솔직한 심정을 전했다.26일 유튜브 채널 '인간 That's 슈' 쇼츠 영상에는 '결혼 생활 4년+친구 생활 11년(?)'이라는 제목과 함께 두 사람의 대화가 공개됐다.영상 속에서 임효성이 "결혼 생활 만 4년"이라고 말하자, 슈는 "결혼 생활 4년, 친구 생활 11년"이라고 덧붙였다. 이어 임효성은 "그때는 사랑했고 지금은 그렇지 않다. 그리고 사람도 달라졌다. 그때는 너무 착했다. 지금은 악마다"라고 머리를 짚었다.또한 영상에서는 "슈 부부 이혼설의 진실"이라는 자막과 함께 두 사람이 직접 이혼설에 대해 언급하는 장면도 담겼다. 제작진이 "두 분이 이혼을 했거나 별거를 했다는 소문도 있다"라고 묻자, 슈는 "기사를 엄청 봤다. '이혼을 했다', '이혼 한 게 아니더라'. 사람들이 나를 보면 항상 '혹시 남편 분이랑 뭐...'라는 이야기를 진짜 많이 한다"고 말했다.슈는 이어 "예를 들어, 우리가 진짜 이혼을 했으면 아이들은 누가 데려가고 양육비는 누가 내고 멀어져야 하고 안 봐야 하지 않나"라며 현실적인 이유를 설명했다. 이에 임효성은 "그게 합의가 안 돼서 지금 붙어 있는 거다. 우리가 서로 미워하는 마음이 있는 것 보단 더 중요한 아이들이 있으니까 그런 결정이 쉽지가 않다. 복잡하더라"고 전했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr