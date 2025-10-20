사진=풍자 SNS

사진=풍자 SNS

유튜버 풍자가 포승줄에 묶였다.풍자는 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "디즈니플러스 배불리힐스 10화 공개"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 풍자가 코미디언 신기루, 나선욱, 배우 이규호와 함께 죄수복을 입고 있는 모습. 죄수복에는 죄명이 적혀 있었는데 풍자의 옷 좌측에는 '체중분실죄' 문구가 적혀 있었다.풍자는 현재 디즈니+ '배불리힐스'에 출연 중이다. 그는 극 중 입소 당시 신기루에게 호박즙을 숨긴 사실을 들켰다. 신기루는 풍자를 향해 "뭐야 붓기 빼려고"라고 반응하며 최근 다이어트에 성공한 풍자에게 배신감을 드러냈다.한편 풍자는 비만 치료제인 '세마글루티드'(제품명 위고비)를 투여한 후 17kg을 감량했지만, 부작용으로 잦은 구토 현상을 알렸었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr