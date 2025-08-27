사진=엄지윤 SNS

방송인 엄지윤이 물오른 미모를 자랑했다.엄지윤은 27일 자신의 인스타그램에 "채아는 공부 시로.. 힝"이라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에서 엄지윤은 교복을 입은 채 청순한 미모를 뽐내고 있는 모습. 특히 가수 겸 배우 정채연 닮은 꼴 분위기를 풍겨 눈길을 끌었다. 모델 송해나, 개그우먼 이수지 등 동료들 역시 "요즘 미모 무슨 일이야"라며 감탄했다.한편 유튜브 채널 '숏박스'에 출연하면서 유명세를 탄 엄지윤은 과거 MBC 예능 '라디오 스타'에서 수입을 오픈한 적 있다. 그는 "'숏박스'에서는 객원 멤버로 있다. 제가 나오는 회차는 제가 모든 과정에 참여하고 수익도 N분의 1로 나눈다"고 말했다. 다만 제작비는 채널주가 비용을 내기에 굉장히 쏠쏠하다고 전한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr