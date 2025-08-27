사진=배우 한소희 SNS

배우 한소희가 가수 전소미와 색다른 호흡을 선보였다.한소희는 지난 26일 인스타그램에 "사랑이 넘치는 날들"이라는 문구와 함께 근황 사진 여러 장을 게시했다.이날 공개된 사진에는 전소미와 다리를 꼰 채 나란히 앉아 서로를 바라보는 모습이 담겼다. 두 사람은 검은색 하의실종 스타일에 롱부츠로 스타일링을 맞춰 눈길을 모았고, 만남의 배경에도 관심이 쏠렸다.같은 날 전소미가 올린 영상에서는 두 사람이 흰색 티셔츠를 입고 머리카락을 귀 뒤로 넘기는 동작으로 다정한 분위기를 연출한 뒤, 표정을 바꿔 카메라를 향해 도도한 시선을 보였다. 전소미의 신곡 'CLOSER' 박자에 맞춰 록 시크 콘셉트로 변주하거나 춤 퍼포먼스를 더하며 이색 케미를 부각했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr