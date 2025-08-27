사진=은가은 SNS

가수 은가은이 행복한 생일을 맞았다.은가은은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "저는 사랑받는 며느리입니다🥰"라며 "이렇게 맛있는 음식을 매일 먹고 싶지만 어머니~ 우리 이제 맛난 거 사 먹으러 가여ㅜㅜ 설거지도 못하게 하시구... 나 증맬루 복 받엇다 신랑아ㅋㅋ"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 은가은이 남편 박현호 그리고 그의 가족들로부터 생일 축하를 받고 있는 모습. 특히 시어머니가 은가은을 위해 약 17개 종류의 반찬을 준비해 눈길을 끌었다.한편 은가은은 '불후의 명곡'을 통해 연인으로 발전한 5살 연하 박현호와 지난 4월 백년가약을 맺었다. 두 사람은 미국 하와이에서 신혼여행을 즐기기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr