사진=김수민 SNS

사진=김수민 SNS

사진=김수민 SNS

사진=김수민 SNS

미국으로 떠난 김수민 전 SBS 아나운서가 본격적으로 법에 대해 공부한다.김수민은 26일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 세 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 김수민이 개강을 맞아 학교를 찾은 모습. 학교 캠퍼스에는 김수민의 1살 딸도 동행해 눈길을 끌었다.한편 올해 28세인 김수민은 2018년 SBS 공채 24기 아나운서에 입사해 '역대 최연소' 아나운서로 화제를 모았다. 이후 입사 3년 만에 돌연 퇴사해 2022년 9월 3일 결혼했다. 김수민의 남편은 1992년생으로 김수민 보다 5살 연상이다. 직업은 검사로, 현재 서울북부지방검찰청에 소속되어 있는 것으로 알려져 있다.김수민은 지난 4월 미국 UCLA 로스쿨 합격을 알렸다. 이후 장학금 취득 소식도 함께 전하면서 꿈을 위해 미국에 머물 것임을 알렸다. 김수민은 자신의 SNS를 통해 꾸준히 출석했던 필라테스에 마지막으로 서명을 마치는 모습, 남편의 육아 휴직 등 한국에서의 생활을 정리 중인 근황을 전해왔다.지난 19일에는 마당이 넓은 미국 집에 도착해 두 아이와 함께 식사 시간을 갖는가 하면 냉장고 속을 공개해 본격적인 미국 생활 시작을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr