포레스텔라 고우림/ 사진=텐아시아 DB

그룹 포레스텔라 고우림이 공연 중 부상을 입었다.고우림의 소속사 비트인터렉티브는 포레스텔라 공식 SNS를 통해 고우림의 발목 부상 소식을 전했다.소속사는 "고우림이 23일 'THE WAVE in Daegu' 콘서트 중 발목 부상을 입었다. 공연 종료 후 가까운 병원으로 이동, 검사 결과 인대 손상 소견이 있었다"고 밝혔다.이어 "전문의의 권고사항에 따라 둘째 날 공연은 최대한 아티스트의 안정을 고려해 무대에 참여할 예정"이라며 "하루빨리 건강하게 무대에 설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.포레스텔라는 지난 23~24일 대구 엑스코에서 전국투어 단독 콘서트 'THE WAVE'를 열었다. 다음 달 13~14일에는 서울 경희대학교 평화의전당에서 앙코르 콘서트를 개최한다. 'THE WAVE'는 포레스텔라가 완전체로서 여는 2년 만의 투어다.한편, 고우림은 전 피겨스케이팅 선수 김연아와 지난 2022년 10월 결혼했다. 그는 2023년 11월 입대해 지난 5월 육군 군악대 복무를 마치고 만기 전역했다.안녕하세요. 비트인터렉티브입니다.포레스텔라 'THE WAVE in Daegu' 콘서트 중 포레스텔라 멤버 고우림님 발목 부상 관련하여 공지드립니다.포레스텔라 멤버 고우림님이 23일 토요일 'THE WAVE in Daegu' 콘서트 중 발목 부상을 입었습니다. 공연 종료 후 가까운 병원으로 이동하였고, 검사 결과 인대 손상 소견이 있었습니다.전문의의 권고사항에 따라 금일 예정된 'THE WAVE in Daegu' 24일 일요일 둘째 날 공연은 최대한 아티스트의 안정을 고려해 무대에 참여할 예정입니다.당사는 앞으로도 아티스트의 건강과 회복을 최우선으로 고려하여 하루빨리 건강히 무대에 설 수 있도록 최선을 다하겠습니다.포레스텔라의 무대를 기다려주신 팬 여러분들께 너른 양해 부탁드립니다.감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr