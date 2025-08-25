사진=유튜브 채널 '나무미키 흥신소'

코미디언 이세영이 성형 수술과 부작용, 그리고 그에 따른 막대한 비용까지 솔직하게 공개했다.지난 24일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 '성형에 1억 써서 미녀 된 개그우먼 이세영! 죽다 살아난 성형부작용!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이세영은 영상에서 쌍꺼풀, 코, 가슴 등 다양한 부위 성형 사실을 털어놓았다. 그는 "조금씩 성형을 해왔는데 더 할지 말지 고민 중이다"라며 "이 얼굴로 이십몇 년 살아왔으니 다른 얼굴로도 남은 인생을 살아보고 싶어 성형을 했다"고 말했다. 이어 그는 "예전 얼굴과 달라지고 싶었고 세련되어지고 싶었다"고 이유를 설명했다.부작용 사례도 구체적으로 밝혔다. 이세영은 "비키니를 입어야 했는데 너무 말라 가슴이 없었다. 그래서 필러를 천만 원어치 넣었다"며 "운동하다가 바벨에 부딪힌 뒤 사흘쯤 지나자 가슴 한쪽이 내려앉기 시작했다"고 털어놨다. 그는 "시간이 지날수록 더 흘러내리더라. 당시에는 너무 심각해서 넥타이로 묶고 다녔다"고 말했다. 결국 그는 수술을 통해 필러를 제거하고 보형물로 재수술을 받았다. 현재는 만족스러운 상태라고 밝혔다.이세영은 당시를 떠올리며 "천만 원어치 필러를 결국 하수구로 흘려보냈다"고 전했다. 그는 당시 충격으로 힘들었지만 시간이 지난 뒤에야 웃으며 이야기할 수 있게 됐다고 덧붙였다.그는 성형에 들어간 총비용도 공개했다. 이세영은 "벤츠 가장 좋은 클래스 한 대 정도 가격"이라고 답하며 1억원 이상을 사용했음을 고백했다. 이 같은 솔직한 발언은 누리꾼들의 놀라움을 자아냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr