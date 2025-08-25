장윤정/ 사진=텐아시아 DB

가수 장윤정이 남편인 아나운서 출신 방송인 도경완를 두고 '장윤정의 서브'라고 표현한 KBS 아나운서 김진웅의 사과를 받아들였다.김진웅은 25일 자신의 SNS에 사과문을 게재했다. 그는 "방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀을 올린다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전한다"며 고개 숙였다.앞서 김진웅은 지난 24일 방송된 KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배한테 결례인 말일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다"고 말해 논란을 일으켰다. 방송 이후 장윤정은 김진웅의 발언이 담긴 기사를 캡처해 SNS에 올리며 불쾌감을 내비쳤다. 그는 "친분도 없는데"라며 "상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 '농담'이나 '장난'으로 포장될 수 없다. 가족 사이에서 '서브'는 없다"고 지적했다.김진웅은 장윤정에게 직접 연락해 사과했고, 장윤정은 그의 사과를 받겠다고 밝혔다. 장윤정은 추가 글을 올려 "많은 분께서 제 글에 공감해 주시고 속상했던 마음 달래주셔서 감사의 말씀 올린다"며 "조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 (김진웅이) 제 번호를 수소문해서 연락한다면서 사과의 말을 전해왔다"고 했다. 이어 "사과하는 데에는 용기가 필요했을 테고, 사과를 해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각한다. 긴말하지 않겠다. 앞날에 여유, 행복, 행운이 깃들길 바라겠다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr