사진=JTBC '톡파원 25시'

'톡파원 25시' 고우림이 김연아와의 부부싸움을 고백했다.25일 방송된 JTBC '톡파원 25시'에는 포레스텔라 고우림이 출연했다.이날 고우림은 '김연아의 남편'으로 많은 이들의 부러움을 받았다. 전현무는 "내가 유일하게 부러워하는 유부남"이라며 "결혼생활을 예쁘게 한다"고 말했다.결혼 3년 차가 된 고우림은 "많이들 부러워한다"고 인정하며 "결혼 3년 중에 제가 군 복부로 18개월 공백기가 있어서 신혼이 길어진 느낌"이라고 전했다. 그러면서 "둘 다 감정 기복이 심하지 않고, 차분한 성격이라 늘 한결같이 신혼 같은 생활을 잘 유지하는 것 같다"고 덧붙였다.김연아와의 첫 만남에 대해 고우림은 "제가 24살 때 포레스텔라가 아이스쇼에서 초청됐다. 처음 인사할 때는 만나고 싶다는 생각 못 하다가, 공연 초대하고 연락을 주고받으면서 감정이 싹터 결혼까지 가게 됐다"고 이야기했다.김연아가 고우림에게 관심을 두게 된 계기를 묻자 그는 "제가 빤히 쳐다봤었다고 하더라. 그 눈빛이 기억난다고 했다"면서 미소를 지었다.금실 좋은 부부지만 "싸운 적 없냐"고 묻자 고우림은 "싸운 적은 없다. 부부가 서로 패턴을 맞춰가는 과정인 것 같다"면서 집들이 손님을 맞이할 때 김연아는 남에게 보이는 거실을 먼저 치우는 반면, 자신은 안방을 먼저 치우며 갈등이 있었다고 고백했다.고우림은 "우선순위가 달랐다. 같이 사는 사람으로서 맞춰가는 단계"라고 설명했지만, 김숙은 "급한데 왜 거실부터 안 하고 안방을 청소하냐"고 김연아의 마음을 대변했다. 이에 고우림은 "싸운 적 없고, 지금 들어보니 제가 혼난 거네요"라며 연하남의 매력을 드러냈다."김연아에게 노래로 마음 표현한 적 있냐"는 질문에 고우림은 "아내가 오글거리는 걸 안 좋아해서, 노래로 이벤트 해준 적이 없다. 개그 섞인 노래는 한다"면서 "공연 때 와서 제 목소리를 많이 듣는다"고 전했다.여행 중 인증샷을 김연아 위주로 찍는다는 고우림은 "찍히는 사람의 태가 다르다. 찍어주는 사람도 맛이 난다"며 아내 자랑을 했다.고우림은 "여 행갈 때 김연아가 주로 숙소를 정한다. 아내가 파워 J고 저는 P라 제가 하려고 하는 순간 이미 다 되어 있다. 저는 잘 따른다"고 밝혔다.한편, 고우림은 2022년 10월 5살 연상 김연아와 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr