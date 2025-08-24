사진=텐아시아DB

'직장인들' 권나라가 양세찬과의 열애설을 직접 해명했다.23일 오후 공개된 쿠팡플레이 시리즈 '직장인들 시즌2' 3화에는 배우 권나라가 게스트로 함께했다.이날 권나라는 "양세찬과 사귀었다"는 열애설에 직접 입을 열었다.포털사이트에 '권나라'를 검색하면 '양세찬'이 연관검색어로 뜨는 상황에 권나라는 "이게 항상 딜레마였다. 연관검색어에 같이 뜨는데, 조세호와 함께하는 식사 자리에서 한 번 뵙고 이후로 본 적이 없다"고 밝혔다.이에 '런닝맨'에서 양세찬과 깡깡 라인을 형성 중인 지예은은 "진짜 사귄 적 없냐"고 물었고, 이수지는 "사귀다가 헤어지고 '말하지 말자' 약속한 거 아니냐"고 의문을 제기했다.신동엽은 직접 그 자리에서 양세찬과 전화연결을 시도했다. 그는 권나라-양세찬 연관검색어 사실을 전하며 "예전에 밥을 한 번 같이 먹었다고 하더라. 조세호랑 같이 밥 먹은 적이 았다고"라며 물었다.그러나 양세찬은 "저랑요? 저는 없는데"라며 금시초문 반응을 보였다. 전화를 넘겨받은 권나라는 강경한 양세찬의 반응에 "저는 같이 밥을 먹은 걸로 알고 있다"며 당황해했다. 양세찬이 "저는 없다. 다른 사람과 먹고 저랑 헷갈린 거냐"고 말하자 권나라는 "죄송하다. 제가 헷갈렸나 보다"라고 사과했다.주위에서 권나라와의 열애 질문을 많이 받는다고 인정한 양세찬은 "저는 뭐 괜찮았는데 권나라 씨가 좀 그랬을 것 같다"고 전했다.권나라는 "너무 팬이라 처음에는 좋았는데, 정말 기정사실화가 되더라"고 솔직한 마음을 드러냈다. 양세찬은 "오해가 풀려 다행"이라며 사실상 열애는 없었던 것으로 강조했다.조세호와의 식사 자리 미스터리는 신동엽이 당사자에게 직접 전화를 걸어 확인했다. 조세호는 "권나라와 식사를 했지만, 그 자리에 양세찬은 없었다"고 설명했다.앞서 과거 커뮤니티에서는 양세찬이 아이돌 출신 여성과 교제한 적이 있다는 이야기가 주목받으면서, 권나라가 그 상대라는 추측이 퍼졌고 두 사람의 열애설로 번진 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr