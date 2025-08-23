'파인: 촌뜨기들' 양세종 / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'파인: 촌뜨기들' 양세종이 무거운 잠수복을 입고 수중 촬영한 비하인드를 전했다.최근 서울 소격동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '파인: 촌뜨기들'에 출연한 배우 양세종을 만났다.'파인: 촌뜨기들'은 1977년, 바다 속에 묻힌 보물선을 차지하기 위해 몰려든 촌뜨기들의 이야기. 웹툰 '파인'이 원작이다.양세종은 돈 맛에 눈 뜬 신출내기 오희동 역을 맡았다. 오희동은 삼촌 오관석(류승룡 분)을 따라 어린 시절부터 도둑질을 해온 인물. 삼촌을 따라 신안 바다에 묻힌 보물을 건지러 가게 되는데, 그 과정에서 흥백산업 안주인 양정숙(임수정 분)과 다방 직원 선자(김민 분)을 만나며 묘한 감정을 느끼게 된다.극 중 도굴꾼들은 한 명씩 돌아가며 무거운 잠수복을 입고 바다 아래로 내려간다. 양세종은 "머구리 하는 분들이 한국에 다섯 분 정도라고 하더라. 그 중 한 명이 현장에 실제로 오셨다. 위험하지 않나"라며 "실제로 저희가 수중에 내려갔다. 사전에 교육을 받았는데, 처음 내려갈 땐 무섭더라. 두세 번 내려가다 보니 적응했다"라고 설명했다.양세종은 "압을 넣었다가 풀었다가 하면서 올라와야 한다. 머구리복이 엄청 무겁다. 투구만 20kg인가 그렇다더라. 쇠로 돼있는데, 어깨가 부서질 것 같은 느낌이었다"라고 말했다. 이어 "우리가 한 팀이지 않나. 다들 어깨 아프지 말라며 서로 응원해줬다"라고 전했다. 또한 "실제 바다에 나갔을 때 햇빛이 너무 뜨겁더라. 이번 여름이 또 엄청 더웠잖나"라고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr