'얼굴'에서 시각장애인 역을 맡은 권해효가 돌아가신 자신의 장인어른이 시각장애인이었다고 고백했다.22일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '얼굴'의 제작보고회가 열렸다. 연상호 감독과 배우 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현이 참석했다.'얼굴'은 시각장애인 전각 장인인 아버지 임영규의 아들 임동환이 40년 전 실종된 줄 알았던 어머니의 백골 시신 발견 후 그 죽음 뒤의 진실을 파헤치는 이야기.권해효는 시각장애를 가졌지만 가장 아름다운 도장을 파는 전각 장인인 현재의 임영규를 연기했다.그는 "촬영하기 위해 렌즈도 껴야 했는데, 실제로 앞이 잘 안 보인다. 그때 느끼는 묘한 편안함이 있었다. 많은 정보가 눈을 통해 들어오지 않나. 배우들도 연기할 때 거기에 자극받기 마련인데, 눈이 안 보이는 상태라는 안정감, 편안함이 있더라. 내가 어떻게 보일지 의식하지 않게 되더라"고 말했다. 이어 "작고하신 장인어른이 시각장애인이셨다. 그 모습을 봤던 저로서는 자연스럽게 (시각장애인 인물을 화면에) 담은 것 같다"고 전했다.'얼굴'은 오는 9월 11일 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr