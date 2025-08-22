사진=박정진 SNS

Mnet '러브캐처2'에 출연한 후 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중인 박정진이 근황을 전했다.박정진은 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박정진이 포르쉐를 타고 어디론가 향하고 있는 모습. 특히 그는 억대 차량에 있는 귀여운 젤리를 소개하는가 하면 화려 행사에 참석해 눈길을 끌었다.한편 박정진은 '러브캐처2'를 통해 연인으로 발전한 송세라와 6년 연애 끝에 내년 봄 결혼할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr