19살 생일을 맞은 그룹 빅뱅의 생일파티 현장이 포착됐다.유튜브 채널 '집대성'은 '집대성 BIGBANG 19주년 홈파티, 희대의 명MC '쥡대썬'의 주인장 지디. 빅뱅 19주년을 맞아 GD·태양·대성이 한자리에 모여 홈 스윗 홈파티 OPEN!'이라며 '추억 가득가득한 빅뱅 추억방 탐방부터 멤버들이 직접 초대한 깜짝 손님들과 빵빵 터지는 퀴즈와 끝없는 수다까지'라며 빅뱅의 19번째 생일파티 현장을 공개해 눈길을 끌었다.해당 사진에는 여사친인 그룹 2NE1 CL과 가수 겸 배우 손나은을 비롯해 그룹 세븐틴 호시, 배우 고경표, 댄서 드기도니 등이 빅뱅 3인과 함께 밝은 미소를 짓고 있다. 특히, CL은 YG엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹으며 오랜 시간 빅뱅과 우정을 이어왔으며, 손나은의 경우 지드래곤의 한정판 운동화를 선물로 받을 만큼 돈독한 관계인 것으로 알려졌다.빅뱅의 19번째 생일파티에 참석한 이들이 어떤 이야기 보따리와 케미스트리를 선보일지 많은 이들의 기대감을 자아내고 있다. '집대성'은 22일 오후 6시 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr