조유리, 화보 찢고 나왔어 [TV10] 입력 2025.08.21 15:02 수정 2025.08.21 15:02

배우 조유리가 21일 서울 강남구 플래그십 스토어에서 열린 패션 브랜드 마르디 메크르디(Mardi Mercredi) 도산 플래그십 스토어 오픈 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지