/ 사진제공 = 코스모폴리탄

지난해 12월 송민호와의 열애설에 휩싸였던 배우 박주현이 화보를 공개했다.21일 오후 패션 매거진 코스모폴리탄은 배우 박주현과 워터스포츠 브랜드 배럴(BARREL)이 함께한 9월호 화보를 공개했다.공개된 화보 속 박주현은 다채로운 스타일을 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡는다. 하늘빛 래시가드에 화이트 팬츠를 매치해 절제된 스포티 무드를 드러내는가 하면, 도심 루프탑에서는 입체적인 스트라이프 텍스처와 팬시한 컬러 조합이 돋보이는 탱키니 착장으로 화사한 분위기를 드러냈다.또 다른 컷에서는 레드 톱과 블랙 레깅스를 입고 서핑보드를 들어 올리며 건강미와 활기찬 매력을 동시에 과시해 눈길을 끌었다. 여름의 시원한 기운을 닮은 박주현의 미소는 화보의 분위기를 한층 밝게 물들였다.박주현은 최근 tvN 예능 ‘무쇠소녀단2’에서 강인한 체력과 끝없는 도전 정신을 보여주며 뜨거운 화제를 모으고 있다. 트레일런에서 체력퀸 유이를 제치고 앞서 달리며 주목받았고, 복싱 훈련에서는 악바리 근성을 드러내며 한계에 굴하지 않는 열정으로 시청자들의 응원을 얻었다.이번 화보에서도 그가 지닌 특유의 열정과 긍정적인 에너지가 고스란히 담겨 ‘도전의 아이콘’다운 존재감을 다시 한번 입증했다. 예능과 화보를 오가며 다채로운 매력을 입증한 박주현이 앞으로 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.한편, 박주현의 매력을 느낄 수 있는 화보 풀 버전은 코스모폴리탄 9월호 스포츠 별책과 공식 홈페이지를 통해 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr