사진=제이원 인터내셔널 컴퍼니

1987년생 배우 정일우가 '화려한 날들'을 통해 화려한 귀환을 알렸다. 이번 작품은 2022년 방송된 ENA '굿잡' 이후 약 3년 만에 컴백이다.KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들'은 인간은 누구에게나 화려한 날들이 있다. 지금이든, 과거에서든, 앞으로든. 각기 다른 의미로 만나게 되는 화려한 날들에 대한 세대 공감 가족 멜로 이야기다. 정일우의 국내 복귀작으로 많은 화제를 모으고 있는 가운데, 정일우는 자유분방하면서도 이성적인 성격의 이지혁 역을 맡아 새로운 얼굴을 선보이고 있다.극 중 이지혁은 운동하며 휴일을 즐기던 중, 신입사원의 실수로 생긴 위기에 대해 연락받고 수습에 나섰다. 당황하지 않고 능숙하게 업무를 처리하던 이지혁은 “지금 가면 나랑 끝이다”는 여자친구의 말에도 흔들리지 않고 회사로 향하는 굳건한 모습을 보였다. 이지혁은 모든 상황에서 이성적이고, 차분한 태도를 보이며 사람들의 부러움을 샀다.그러나 이지혁의 내면은 정반대였다. 정년퇴직을 맞게 된 아버지와 가족들을 바라보며 장남으로서 걱정되는 마음을 감추지 못한 것. 이어 자신이 비혼주의자이자 독립을 준비하고 있다는 사실을 부모님께 알리기 전 착잡한 심경을 감추지 못했다. 여기에 갑작스럽게 아버지의 재취업이 무산되자, 현실적인 고민 끝에 독립을 포기하는 모습까지 보이기도.지난주 방송에서는 어리숙해 보였던 후배가 사실 부사장의 아들이자 낙하산 본부장이라는 사실이 밝혀지며, 충격과 모멸감을 느끼는 지혁의 모습이 그려졌다. 계속되는 후배의 도발에 지혁은 사직서를 제출했고, 이후 재취업을 준비하며 현실의 벽에 부딪혀 좌절했다. 또한 자신을 향한 은오(정인선 분)의 진심을 차갑게 외면하기도 했지만, 보아(고원희 분)에게 깜짝 결혼 제안받고 흔들리는 모순적인 감정을 보였다.결국 현실을 받아들인 지혁은 보아와의 결혼을 결심하고, 가족들에게 선전포고하듯 상견례 자리가 예정되었음을 알리며 앞으로의 긴장감 넘치는 전개를 예고했다.정일우는 '화려한 날들' 속 이지혁을 통해 이성적이고 완벽해 보이는 모습과는 정반대되는 부모님에 대한 책임감, 결혼에 대한 고민 등 30대가 겪을 수 있는 현실적인 고충을 입체적으로 표현하고 있다. 외적으로는 차분한 듯 보이지만 갈등을 겪는 인물의 내면을 섬세하게 그려내며 시청자들의 공감을 끌어냈다.장남으로서의 무게감, 현실 앞에서 좌절하는 인간적인 면모 등을 세밀하게 담아내며 전작에서 보여준 모습과는 또 다른 연기 변신을 보여줬다는 호평까지 받고 있다. 여기에 직진 본능을 보이는 은오의 마음을 애써 밀어내면서도, 자신도 모르게 조금씩 신경 쓰는 모습을 드러내며 정일우 특유의 '설렘 유발 연기'까지 선보이기도.다층적인 캐릭터를 현실감 있게 연기하며 '화려한 날들'의 초반부를 이끌어 가고 있는 정일우. 매 작품 다채로운 얼굴을 보이는 정일우가 이번 '화려한 날들'을 통해 또 어떤 인생 캐릭터를 만들어갈지 주목된다.정일우가 출연하는 '화려한 날들'은 매주 토, 일요일 오후 8시 KBS 2TV에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr