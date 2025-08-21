/ 사진=조준원 기자

배우 김태희가 소신을 밝혔다.21일 서울 용산아이파크몰 CGV에서 아마존 MGM 스튜디오 새 시리즈 '버터플라이' 기자간담회가 열린 가운데 대니얼 대 킴, 레이나 하디스티, 김지훈, 김태희, 션 리차드가 참석했다.'버터플라이'는 베일에 싸인 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴)과 그를 죽이기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티)의 쫓고 쫓기는 이야기를 그린 작품이다.이날 김태희는 "메이크업도 연하게 하고 헤어도 자연스럽게 했다. 의상도 가장 평범한 것으로 골랐다. 평소 제 모습에 가장 가깝게 카메라 앞에 섰는데 의외로 편안함을 많이 느꼈다. 한국 드라마를 찍을 때는 최대한 예뻐야 한다는 중압감이 있었는데 이번 작품에서는 뒷받침에 초점을 맞추려고 했다. 새로운 발견이었다. 꾸미지 않고 세팅되지 않은 모습으로 편안하게 카메라 앞에 설 수 있다는 게 개인적으로 신선하게 다가왔다"고 말했다.'버터플라이'는 오는 22일부터 매주 금요일과 토요일 오후 10시 40분 tvN에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr