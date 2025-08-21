사진=서경덕 성신여대 교수 인스타그램

서경덕 성신여대 교수는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 글로벌 신드롬 속 중국산 불법 굿즈 판매 실태에 분노했다.서 교수는 21일 자신의 인스타그램을 통해 중국의 '케데헌' 불법 굿즈 판매에 대해 "정말로 한심한 행위"라며 "불법 시청도 모자라 불법 굿즈까지 만들어 자신들의 수익 구조로 삼는다는 건 있을 수 없는 일"이라고 목소리를 높였다.중국 최대 리뷰 사이트 더우반에는 약 7000건의 '케데헌' 불법 시청 후기가 올라왔다. 이 가운데 일부 네티즌은 "중국 문화를 표절했다"는 주장을 내세우며 오히려 '케데헌'을 통해 한국이 중국 문화를 훔쳤다고 공격했다.앞서 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'이 전 세계적으로 큰 인기를 끌었을 때도 중국 내 불법 복제물 유통과 무단 시청이 큰 문제로 부각된 바 있다. 당시에도 중국 대형 온라인 쇼핑몰에서 불법 굿즈가 대거 유통되며 논란을 촉발했다.서 교수는 "이제는 그만해야 한다"며 "더 이상 다른 나라의 콘텐츠를 '도둑질'하는 행위는 중단돼야 한다"고 경고했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr