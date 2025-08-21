/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공=필르머

배우 고경표가 제30회 부산국제영화제(BIFF)에 참석한다.고경표는 내달 17일 개막하는 제30회 부산국제영화제(BIFF) ‘비전’ 섹션 공식 초청작 ‘미로(MAZE)’를 통해 레드카펫 행사와 무대인사, 관객과의 대화(GV) 등 다양한 일정에 참석해 관객들과 만날 예정이다.올해로 30회를 맞은 부산국제영화제는 ‘비전’ 섹션을 확장·개편해 신선한 시선을 가진 작품들을 소개하고 있으며, 고경표가 제작과 출연을 겸한 영화 ‘미로’ 역시 그중 하나로 선정됐다.영화 ‘미로’는 아내를 잃고 삶의 균열 속에 갇힌 남자 영문(고경표 분)의 이야기로 시작되는 심리극이다. 사설 탐정 희미(위지원 분)를 통해 사건의 진실에 다가가며, 외면해왔던 내면과 마주하는 과정을 그린 작품이다.특히 고경표는 이번 작품에서 연기를 넘어 기획, 제작, 편집까지 직접 참여하며 창작 전 과정에 깊이 관여했다. 또한 최근 티빙 오리지널 예능 ‘대탈출 : 더 스토리’에서 활약하며 예능을 통해서도 존재감을 입증했다. 고경표는 이번 부산국제영화제에서는 배우로서 깊이 있는 내면 연기를 선보이며 예능과 스크린을 아우르는 행보를 이어간다.한편, ‘미로’는 제30회 부산국제영화제에서 월드 프리미어로 공개되며, 영화 상영 후에는 고경표와 신선 감독이 무대에 올라 GV를 진행할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr