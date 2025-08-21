사진=SBS Plus, ENA

이전 회차에서 결혼까지 생각했던 '나는 SOLO(나는 솔로)' 27기 옥순이 인터뷰에서 최종 선택을 하루 앞두고 상철에 관한 호감도와 설렘이 크게 줄었음을 고백했다.20일(수) 방송한 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '마성녀' 정숙의 선택 한 번으로 요동친 '솔로나라 27번지'의 러브라인이 공개됐다.정숙은 광수와 '슈퍼 데이트'에 나섰다. 자신의 슈퍼카에 정숙을 태운 광수는 "정숙님이 얼굴만 예뻤으면 이렇게까지는 안 했을 텐데 성격까지 좋으셔서~"라며 칭찬 플러팅을 했다. 이어 그는 "제가 좋자고 마음을 드린 거라, 저한테 미안해하실 건 없다"며 정숙의 부담을 덜어줬다. 광수와의 데이트 후, 정숙은 영철과 '슈퍼 데이트'에 돌입했다.두 사람은 정읍의 명소인 '쌍화차 거리'로 가서 티타임을 즐겼다. 특히 포항이 고향인 영철은 '포항녀' 정숙에게 '나는 SOLO' 촬영 종료 후 황금연휴에 만나자고 스케줄을 찜해놓는가 하면, "나중에 결혼식을 하면 포항에서 하겠네?"라고 '결혼 계획'까지 물었다. 데이트 후, 영철은 제작진 앞에서 "미래를 상상하니까 설렜다"고 밝혔지만, 정숙은 "떨림, 설렘이 없어서 안 될 거 같다는 생각이 들었다"고 광수, 영철 모두에게 이성적 감정이 없음을 내비쳤다.광수와 '슈퍼 데이트'를 떠난 순자는 장애물을 막아주고 넘어질까 잡아주는 광수의 세심함에 감동했다. 그러나 광수는 제작진 앞에서 "같이 있을 때 편하지만 계속 생각하고 있던 분(정숙)이 있기 때문에"라며 순자를 고려할 여유가 없음을 알렸다. 영식-현숙은 사전에 약속했던 '한우 데이트'에 나섰다. 두 사람은 서로의 사진을 찍어주며 '찐 연인' 같은 분위기를 풍겼다. 옥순과 상철은 '슈퍼 데이트'에서 '최종 선택'의 의미에 대한 얘기를 나누다 처음으로 의견 차이를 확인했다.옥순은 "전 여기 오기 전부터 결혼할 사람과의 1일이라고 생각했다"고 얘기했지만, 상철은 "전 썸의 시작인 것 같다"며 이견을 보였다. 데이트 후 상철은 제작진과의 인터뷰에서 "(제가) 호감이 부족하게 보였던 것 같아서 (옥순이) 기분이 안 좋아 보였다"고 말했다. 옥순은 상철의 우려처럼 "설렘이 많이 떨어졌다. 이렇게 계속 선택할 만한 사람인가?"라며 한숨을 내쉬었다.영수는 평소 찍지 않는 사진까지 찍으며 영자와의 설레는 데이트를 마쳤다. 만족스럽게 숙소로 복귀한 그는 잠시 후 눈앞에 정숙이 나타나자 다시 흔들렸다. 상철은 옥순과 서로 달랐던 '최종 선택'의 의미에 대해 다른 솔로남들에게 고민 상담했는데, 영식은 "여자가 '최종 선택=1일'이라고 하면 (남자 입장에선) 고마운 거 아니야?"라고 상철의 소극적 태도를 지적했다.이에 각성한 상철은 "내가 바보짓을 했네"라며 옥순의 방을 찾아갔다. 직후 상철은 "원래 안 그런데 여기 와서 고민 괴물이 됐다. '최종 선택=1일'이 맞는 것 같다"고 밝혔다. 하지만 옥순은 제작진 앞에서"남한테 조언을 듣고 생각이 달라진 거라 감동은 없었다"는 반전 속내를 드러냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr