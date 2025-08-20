사진=김수민 SNS

미국 로스쿨 합격을 알렸던 김수민 전 SBS 아나운서가 캘리포니아주에서 새 출발을 알렸다.김수민은 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "First Meal 배달 피자"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 김수민이 미국에 있는 집에 도착해 두 아이와 함께 식사 시간을 갖는 모습. 특히 마당에는 반려견을 두었으며, 노란 조명의 고급스러운 저택이 눈길을 끌었다.감 아나운서는 미국 UCLA 로스쿨에 합격, 장학금 취득 소식도 함께 전하면서 꿈을 위해 미국에 머물 것임을 알렸다.이후 자신의 SNS에 "We are so ready to go"(우리는 정말 갈 준비가 됐어)라는 문구와 함께 자신과 남편 그리고 두 자녀의 여권까지 모두 준비해 곧 출국을 앞두고 있음을 알린 바 있다.또 꾸준히 출석했던 필라테스에 마지막으로 서명을 마치는가 하면 남편의 육아 휴직을 알리기도 했으며, 오랫동안 참석해왔던 독서 모임의 종료와 더불어 자신의 반려견을 비행기 탑승 목록에 등록하는 게시물을 올리는 등 한국에서의 생활을 정리 중인 근황을 전해 많은 관심을 받았다.한편 올해 28세인 김수민은 2018년 SBS 공채 24기 아나운서에 입사해 '역대 최연소' 아나운서로 화제를 모았다. 이후 입사 3년 만에 돌연 퇴사해 2022년 9월 3일 결혼했다. 김수민의 남편은 1992년생으로 김수민 보다 5살 연상이다. 직업은 검사로, 현재 서울북부지방검찰청에 소속되어 있는 것으로 알려져 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr