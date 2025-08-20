/ 사진=누아엔터테인먼트 제공

그룹 누에라(NoureA)가 트랙 비디오를 오픈했다.누아엔터테인먼트는 지난 19일 오후 누에라의 공식 SNS 채널에 'MYSELF'의 트랙 비디오를 깜짝 오픈했다.'MYSELF'는 누에라의 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'의 문을 여는 첫 트랙. 청춘의 열정과 자존감을 노래하는 하우스 장르의 작품으로, 자신의 가능성을 믿고 더 높이 도전하는 청춘들의 이야기를 통해 긍정의 용기와 에너지를 안긴다.'MYSELF' 트랙 비디오에는 누에라의 찬란한 매력이 담겨 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다. 일본을 배경으로 이색적인 감성은 물론, 멤버들의 빼어난 비주얼과 청량 가득한 감각적 연출까지 어우러져 두근거림을 안겼다.특히 'MYSELF' 트랙 비디오는 앞서 일본과 한국에서 진행한 첫 팬 콘서트 'EnTER the mission' 현장에서 공개돼 뜨거운 반응을 얻은 바 있다. 누아엔터테인먼트는 누에라에게 넘치는 사랑을 보내준 팬들의 성원에 보답하기 위해 'MYSELF' 트랙 비디오 선물을 결정했다.한편 누에라는 최근 두 번째 미니앨범 'n: number of cases' 활동을 성황리에 마무리했다. 타이틀곡 'n (number of cases)'에선 강렬하면서도 에너제틱한 매력으로 글로벌 노바(NovA, 팬덤명)의 마음을 훔쳤으며, 이 사랑에 힘입어 수록곡 'BNB (Beauty and the Beast)' 후속 활동까지 진행했다.'n: number of cases'로 초동 20만 장을 돌파하며 '커리어 하이'를 기록, 누에라를 향한 글로벌 팬들의 관심과 기대를 증명케 했다. 특히 'n (number of cases)'은 틱톡 뮤직 차트에 43위로 TOP 50에 진입했으며, 수록곡 'BNB (Beauty and the Beast)' 역시 한국 유튜브 뮤직 주간 쇼츠 차트에서 10위에 등극했다.누에라는 지난해 공식 데뷔 전부터 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받아 화제를 모은 바 있다. 이 자리에서 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상했다.누에라는 국내외 대형 페스티벌에 초청된 것은 물론, '아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2025' 핫 트렌드 부분과 '2025 브랜드 고객충성도 대상' 올해의 남자 아이돌 신인상을 거머쥐는 등 압도적인 행보로 '빌보드 루키'라는 수식어를 증명했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr