12지신을 모티브로 한 가장 한국적인 히어로가 온다. 드라마 '트웰브' 제작진은 TV에서는 볼 수 없었던 액션이라며 자신감을 내비쳤다.20일 서울시 중구 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 디즈니+, KBS2 '트웰브' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 마동석, 박형식, 서인국, 이주빈, 고규필, 강미나, 성유빈, 안지혜, 레지나 레이와 강대규 감독, 한윤선 감독이 참석했다.동양의 12지신을 모티브로 한 시리즈 '트웰브'는 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물이다.마동석은 작품 기획 의도에 대해 "동양적인 색깔을 담은 히어로물을 해보고 싶었다. 12지신은 여러 아시아 국가에서 사용되지만, 한국적인 매력도 있어 독창적인 소재라고 생각했다"며 "이를 바탕으로 슈퍼히어로를 만든다면 한국적이면서도 세계적으로 공감을 받을 수 있고, 신선한 재미를 줄 수 있을 거라는 기대감으로 준비를 시작했다"고 설명했다.마동석의 안방극장 복귀는 OCN '38사기동대' 이후 약 10년 만이다. 오랜만에 복귀한 소감을 묻자 마동석은 "마지막 드라마가 '38사기동대'였던 것 같다. 당시 강행군 속에서도 즐겁게 촬영했던 기억이 있다"며 "이번에도 서인국과 함께하게 돼 기쁘다. 드라마와 영화를 두고 뭘 먼저 해야지 이런 건 없다. 타이밍이 그렇게 됐던 것 같다"고 밝혔다.이어 "이번 작품은 TV와 디즈니+를 통해 동시에 선보일 수 있어 감사하다. 목표 시청률을 정하진 않았지만, 시청자들이 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"며 "특히 열두 천사 캐릭터들의 케미스트리와 그들과 대립하는 오귀의 이야기, 통쾌한 액션이 담겨 있다. TV 드라마에서는 쉽게 볼 수 없는 신선한 재미가 있을 것"이라고 자신했다.박형식이 분한 '오귀'는 12지신의 대척점에 선 악의 무리를 대표하는 인물이자 점점 더 강해지는 입체적인 캐릭터다. 그는 자신이 맡은 배역 '오귀'에 대해 "십이지신이 되고 싶었지만 좌절하고 악의 무리에 손을 잡게 된 존재다. 수천 년 만에 인간 세상에 다시 깨어나 과거의 힘을 되찾으려는 인물"이라고 소개했다.이어 "캐릭터를 준비하면서 이렇게 까마귀를 오래 찾아보고 확대해 본 것도 처음인 것 같다"면서 "까마귀의 영리하면서도 까만 눈을 들여다보고 있으니까 심오함과 예측불허의 느낌을 주더라. 그런 부분을 오귀 캐릭터에 반영하고 싶었다"고 전했다.앞서 마동석은 '범죄도시' 시리즈부터 지난 4월 개봉한 영화 '거룩한 밤: 데몬 헌터스'까지 꾸준히 액션 장르물을 선보여왔다. 그만큼 강렬한 액션 아이콘으로 자리매김했지만, 한편으로는 비슷한 이미지 소비에 대한 비판을 피하지 못했다.마동석은 영화 '거룩한 밤: 데몬 헌터스'와 드라마 '트웰브'를 비교하며 "두 작품은 기획 단계부터 출발점이 다르다. '거룩한 밤'은 악마에 빙의된 캐릭터를, '트웰브'는 천사의 액션을 담고 있어 설정 자체가 구분된다"며 "액션 장면만 보면 비슷해 보일 수 있지만 맥락이 완전히 다르다"고 설명했다.이어 "'거룩한 밤'이 성과를 내지 못한 부분은 반성하고, 더 좋은 작품을 만들어야 한다고 생각하고 있다. 극본을 준비할 때마다 머리카락이 한 움큼씩 빠진다. 영화도 드라마도 힘들지만, 최선을 다해 만들고 있다"고 말했다.또한 "'거룩한 밤'이 공포 장르였다면, '트웰브'는 가족 모두가 함께 볼 수 있는 작품이다. 끝까지 지켜봐 주셨으면 한다"고 당부했다.'트웰브'는 오는 23일 오후 9시 20분 방송된다. 방송 직후 디즈니+에서도 만나 볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr