사진=텐아시아 DB

1230만 구독자를 보유하고 있는 유튜버 쯔양(본명 박정원)을 협박해 약 2억 원을 뜯어낸 혐의로 재판에 넘겨진 여성 2명이 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.서울중앙지법 형사12단독 구창규 판사는 20일 폭력행위처벌법상 공동공갈 혐의로 기소된 30대 여성 송모 씨에게 징역 2년에 집행유예 4년, 20대 여성 김모 씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 4년을 각각 선고했다.재판부는 "범행 기간이 길고, 갈취 금액이 많아 범죄가 불량하다"면서도 "피고인들이 책임을 인정하고 수사 단계부터 대리인을 통해 사과 의사를 표시했다. 또 피해자에게 갈취 금액에 초과하는 금액을 변제해 피해자와 합의했고, 피해자가 처벌을 원하지 않는다"며 양형 이유를 설명했다.이들은 2021년 6월부터 2022년 11월까지 쯔양에게 "유흥업소에서 일했던 사실을 폭로하겠다"고 협박해 쯔양의 유튜브 채널 PD로부터 2억1천600만원을 뜯어낸 혐의로 기소됐다. 송 씨는 2023년 사생활을 폭로하지 않는 조건으로 1500만원을 추가로 달라고 요구한 뒤 미수에 그친 혐의도 받는다.쯔양은 지난해 7월 자신의 유튜브 영상을 통해 "3년 전에 전 소속사 대표(전 남자친구)가 이 여성 2명 이야기를 꺼내면서 '(여성들이) 협박하고 있다'고 했다. 내 돈으로 입을 막자고 했고, 어쩔 수 없이 PD님이 대신 내가 2명을 만나러 나가서 2년여간 2억1천600만원을 주게 됐다"고 언급한 바 있다.한편 쯔양을 협박해 금품을 뜯어낸 혐의로 기소된 유튜버 구제역(본명 이준희)은 지난 2월 1심에서 징역 3년의 실형을 선고받고 법정 구속됐다. 구제역은 쯔양의 과거 사생활 등을 폭로할 것처럼 협박해 쯔양에게서 돈을 뜯어냈다. 그의 정보를 유튜버들에게 제공한 혐의로 기소된 최모 변호사도 같은 날 징역 2년을 선고받고 법정 구속됐다.이외에 공갈과 공갈 방조 혐의로 각각 기소된 유튜버 주작감별사(본명 전국진)와 카라큘라(본명 이세욱)는 징역 1년에 집행유예 3년이 각각 선고됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr