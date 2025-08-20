김희원, 허명행 감독이 20일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 디즈니+의 오리지널 시리즈 <북극성> 크리에이터스 토크에 참석하고 있다.
김희원 감독-허명행 감독, 최고의 팀으로 만든 시리즈[TEN포토]
<북극성>은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 ‘문주’(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 ‘산호’(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기.
김희원 감독-허명행 감독, 최고의 팀으로 만든 시리즈[TEN포토]
김희원 감독
이날 김희원, 허명행 감독, 정서경 작가, 김병한 미술감독, 홍정호 VFX 슈퍼바이저, 캐롤 초이 월트디즈니 컴퍼니 EVP 참석했으며 오는 9월 10일 공개된다.
김희원 감독-허명행 감독, 최고의 팀으로 만든 시리즈[TEN포토]
허맹행 감독
조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지