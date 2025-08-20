강재준♥이은형 子, 대학병원 응급실 찾았다…"2주째 장염, 혈뇨까지 봐" ('기유TV')

코미디언 강재준, 이은형 부부가 아들 현조와 함께 대학병원에 방문했다.지난 19일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '[육아로그] 아프지 말자 현조야'라는 제목의 영상이 올라왔다. 강재준, 이은형 부부는 근심 가득한 표정을 지으며 영상에 등장했다.이은형은 "할 말도 떠오르지 않는다. 현조가 지금 대학병원 응급실에 가고 있다"라며 말문을 열었다. 그는 "지금 현조가 장염이 2주째 계속되고 오늘 아침에 혈뇨를 봤다. 탈수가 의심된다고 해서 진단서를 받아서 대학병원에 가고 있다. 검사를 해봐야 할 거 같다"고 덧붙였다.아픈 아들을 바라보며 이은형은 "돌 치레를 아주 제대로 한다. 아까 눈이 움푹 패이고 힘이 없어서 픽픽 쓰러지려고 한다"고 말했다. 곧이어 병원에 도착한 현조는 수액을 맞았다.병원에 다녀온 뒤 컨디션을 회복한 현조는 밥을 먹었다. 이은형은 "이제 다 나아서 우유 300mL를 다 먹는다. 설사도 안 한다"고 웃어 보였다. 강재준은 "아프고 나서 하체가 조금 빠졌었는데, 다시 오동통 살이 오르고 있다"고 말했다.강재준과 이은형은 2017년 결혼했으며, 지난해 8월 결혼 7년 만에 아들 현조 군을 품에 안았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr