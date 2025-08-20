사진=손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 여름 휴가를 즐겼다.손담비는 20일 자신의 인스타그램에 "우리 가족 여행 시작. 힐링이구나🌈💖🥰"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 손담비가 올블랙 룩을 착용한 채 딸 해이 양과 함께 나들이를 즐기고 있는 모습. 특히 출산 90일 만에 무려 13kg을 감량한 것으로 알려진 손담비는 등이 과감하게 드러난 옷으로 아이 엄마 답지 않은 몸매를 뽐내 눈길을 끌었다.한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했다. 지난해 TV조선 '아빠하고 나하고'에는 한 역술인이 손담비에게 "올해는 아기가 착상이 될 것 같다"며 "내년 5, 6월에는 아기를 낳을 수 있다는 말이다"라고 짚어내 손담비를 미소 짓게 만들었다. 실제로 손담비는 지난 4월, 건강한 딸 출산에 성공했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr