Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)' 디렉터 라인업이 베일을 벗었다.10월 첫 방송을 앞둔 '스틸하트클럽'이 정용화, 이장원, 선우정아, 하성운을 디렉터 라인업으로 확정하며 본격적인 음악 여정에 시동을 걸었다. 앞서 문가영이 단독 MC로 발탁된 가운데, 그는 2011년 방송된 MBC 드라마 '넌 내게 반했어'에서 정용화와 함께 출연한 바 있어 두 사람의 재회에도 관심이 쏠린다.'스틸하트클럽'은 드럼, 베이스, 기타, 키보드, 보컬 등의 밴드 포지션에서 모인 참가자들이 각자의 음악과 감정, 그리고 뜨거운 청춘을 무기로 '최후의 헤드라이너 밴드'가 되기 위한 서바이벌을 펼치는 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트다. 눈과 귀를 사로잡는 스타성은 물론 음악에 대한 진정성까지 아우르는 차세대 '아이코닉 밴드'의 탄생기를 그린다.각기 다른 음악적 색과 무대 경험을 지닌 4인의 디렉터는 청춘 밴드 참가자들과 함께하며, 이들의 성장과 밴드 완성을 향한 여정을 이끈다.정용화는 밴드 씨엔블루(CNBLUE)의 프런트 퍼슨이자 글로벌 팬덤을 보유한 아티스트로, 다채로운 무대 경험과 퍼포먼스 역량을 전수할 것으로 기대를 모은다. 이장원은 밴드 페퍼톤스의 멤버로 베이스를 담당하고 있으며, 탄탄한 음악성과 스토리텔링 능력을 갖춘 만큼 팀워크와 음악적 완성도를 높인다.선우정아는 장르의 경계를 넘나드는 독보적인 싱어송라이터로, 실험적이고 감각적인 음악 세계를 기반으로 참가자들의 창의적 표현을 끌어낼 것으로 기대를 모은다. 마지막으로 하성운은 서바이벌 프로그램 출연 경력을 기반으로, 보컬 디렉팅은 물론 치열한 경쟁 속에서 출연자들의 멘탈 케어까지 책임질 예정이다.제작진은 "'스틸하트클럽'은 단순한 경연이 아니라, 음악을 통해 서로의 색깔을 발견하고 하나의 팀으로 완성되어 가는 여정"이라며 "정용화, 이장원, 선우정아, 하성운 네 명의 디렉터는 참가자들의 가능성을 최대치로 끌어올리며, 그 여정을 함께 설계하고 이끌어가는 '든든한 멘토'가 될 것"이라고 전했다.'스틸하트클럽'은 10월 첫 방송 되며, 글로벌 팬덤을 겨냥한 새로운 밴드 서바이벌의 탄생을 예고하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr