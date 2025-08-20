사진=텐아시아DB

지난달 종영한 드라마 '굿보이'에서 배우 김소현과 호흡을 맞춘 배우 박보검이 싱가포르와 가오슝에서 팬미팅을 성료했다. 그는 뜨거운 성원에 힘입어 국내 팬미팅 앙코르 공연 개최도 확정 지었다.20일 소속사 더블랙레이블은 "단독 팬미팅 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]' 투어를 진행 중인 박보검이 지난 14일 싱가포르 더 스타 씨어터와 17일 가오슝 뮤직 센터에서 총 7천여 명의 현지 팬들을 만나 소중한 시간을 함께했다"고 밝혔다.앞서 서울 장충체육관에서 국내 팬미팅, 요코하마 피아 아레나에서 일본 팬미팅을 진행한 박보검은 진정성이 가득 담긴 무대를 준비해 감동을 선사했다. 본격적인 아시아 투어를 시작한 박보검은 긴 시간을 기다려 준 글로벌 팬들을 위해 아낌없는 이벤트로 화답했다는 후문이다.팬미팅으로는 처음 찾은 가오슝에서도 박보검의 팬 사랑은 여전했다. 박보검은 유쾌한 멘트와 진솔한 대화로 소통을 이어갔고, 현지 팬의 요청에 따라 몇 년 전 화제가 된 붐바스틱 댄스까지 소화했다. 그뿐만 아니라 싱가포르와 가오슝에서 즉석 신청곡을 받아 노래를 짧게 가창했다.박보검은 오는 22일 마닐라로 향해 투어를 이어간다. 이후 오는 24일 방콕, 29일 홍콩, 31일 자카르타, 9월 6일 마카오, 9월 13일 쿠알라룸푸르, 9월 17일 몬테레이, 9월 19일 멕시코시티, 9월 21일 상파울루, 9월 24일 산티아고를 방문한다.뜨거운 성원에 힘입어 국내 팬미팅 앙코르 공연 개최도 확정 지었다. 오는 10월 11일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] FINAL IN SEOUL'로 다시금 국내 팬들을 만날 예정이다.국내 팬미팅 앙코르 공연 티켓은 멜론티켓을 통해 예매할 수 있다. 오는 29일 오후 8시 오픈되는 선 예매 티켓은 박보검 공식 팬카페 가입자 중 일정 기준을 충족한 사람만 구매할 수 있으며, 일반 예매는 다음 달 1일 오후 8시에 오픈된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr