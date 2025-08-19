사진=기안84 유튜브

화가 겸 방송인 기안84가 사고쳤다.19일 유튜브 채널 '인생84'에는 기안84, 이시언, 빠니보틀, 위너 이승훈이 함께한 '동해 여행' 편이 공개됐다.이날 기안84는 MBC 인기 예능 '태어난 김에 세계일주'에서 함께한 이시언, 빠니보틀, 이승훈과 함께 오토바이 여행을 떠났다.서울역에서 강릉역까지 기차를 타고 이동한 이들은 강릉역부터 울진까지 1박 2일 여정을 시작했다. 이시언은 자신의 애마를 탔고, 3명은 빠니보틀이 지인에게 빌린 오토바이를 타고 이동했다.네 사람은 자연 풍경을 만끽했다. 그런 가운데 이승훈의 조언에도 선크림을 바르지 않은 기안84는 "팔이 수비드 되는 것처럼 탄다"고 토로해 웃음을 자아냈다.첫 숙소에서 잠시 휴식을 취한 기안84는 물놀이하는 세 사람에게 합류했다. 그가 다이빙 준비를 하자 빠니보틀은 "수심 진짜 낮다"고 경고헀고, 이시언, 이승훈도 "큰일 난다. 여기 낮다"며 만류했다.하지만, 기안84는 결국 물에 뛰어들었고 곧 "무릎 박았다"며 고통을 호소했다. 그가 "다이빙했으면 뒈질 뻔했다. 무릎 박살 날 뻔했다"며 괴로워하자 빠니보틀은 "왜 말을 안 듣는 거야"라며 한탄했다. 이시언은 "그런 말을 하면 하게 된다. 무릎이 아예 박살 났어야 분량이 나오는데"라고 말해 웃음을 선사했다.3년째 오토바이 여행을 함께하는 네 사람. '태계일주'의 또 다른 멤버인 덱스가 스케줄을 이유로 불참한 사실을 알게 된 기안84는 "덱스가 제일 바쁘네"라며 아쉬움을 드러냈다.오전 6km 러닝을 마친 기안84는 "일본어 공부 세 달 했다"면서 일본 활동 경험이 있는 이승훈에게 도움을 요청해 눈길을 끌었다.여행을 마무리하며 기안84는 "원래 카메라 없이 떠나자고 한 여행인데, 카메라가 많아져 결국 콘텐츠 제작이 된 기괴한 여행이 됐다"면서 "여행은 즐겁게 했다"고 소감을 전했다. 빠니보틀은 "1년에 한 번씩 모이자"고 제안했고, 기안84는 "오토바이 여행 시즌3"라며 내년을 기약했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr