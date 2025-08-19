/ 사진=조준원 기자

배우 임윤아와 이채민이 서로 호흡을 맞춘 소감을 전했다.19일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 tvN '폭군의 셰프' 제작발표회가 열린 가운데 배우 임윤아, 이채민, 최귀화, 서이숙, 오의식과 연출을 맡은 장태유 감독이 참석했다.tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립 한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디다.이날 임윤아와 이채민은 서로의 연기 호흡에 대해서 이야기했다. 10살 차이가 나는 만큼 호흡하는 데에 어려움은 없었을까.임윤아는 "이채민과의 호흡을 너무 기대했었는데 기대한 만큼 너무 호흡이 좋았다. 굉장히 집중력이 좋아서 같이 연기하면서 너무 좋았다. 대본과 캐릭터에 대한 얘기도 많이 해서 편하게 촬영했던 것 같다. (이채민이) 곤룡포를 입고 등장하는 순간부터 이헌이라는 생각이 들 정도로 왕으로서의 발성이 좋았다. 또 집중도가 뛰어난 것 같아서 연지영으로 몰입하는 데에 큰 도움이 됐다"고 말했다.이채민은 "윤아 선배님의 팬으로서 함께할 수 있음에 영광이었고 촬영할 때도 대사도 많이 맞춰주시고 적극적으로 많이 도와주셔서 편하게 촬영했던 것 같다. 선배님께서 실제로 요리를 너무 잘하신다. 저도 보면서 정말 손이 야무지시다고 생각했다. 정말 빠릿빠릿하시고 요리 신에서는 NG가 거의 없을 정도여서 너무 멋있으셨다"고 이야기했다.이어 그는 극 중에서 했던 맛 표현에 대해 "매번 어떻게 표현해야 할지 고민을 많이 했던 것 같다. 드라마에서 요리가 메인이고 중요한 소재이기 때문에 맛있게 먹어야 하는 부담감이 있었는데 솔직하고 진솔하지만 조금 더 과장된 느낌으로 해보자 하는 표정도 많이 연습해보고 소리도 많이 내보고 연습을 많이 해봤다"고 털어놨다.tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 오는 23일 밤 9시 10분에 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr