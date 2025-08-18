사진=박지연 SNS

사진=박지연 SNS

방송인 이수근의 아내 박지연이 두 번째 신장 이식을 앞두고 끝까지 남편을 챙겼다.박지연은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "입원 전 남표니 반찬 해놓기. 뚜껑 여는 거 귀찮을까 봐 칸칸이 통에"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박지연이 입원 전까지 남편 이수근의 끼니를 챙기는 모습. 특히 박지연은 반찬들을 한 통에 하나씩 담지 않고 분할되어 있는 통을 사용해 이수근이 밥을 편하게 차려 먹을 수 있도록 신경 써 눈길을 끌었다.이어 박지연은 "간병해주실 부모님 반찬도 챙기고 친구들도 보내주고"라며 주변인들까지 세심하게 챙기는 면모까지 보였다.앞서 박지연은 2011년 둘째 임신 당시 임신중독증으로 인해 신장 기능에 이상이 생기면서 한 차례 신장 이식 수술을 받은 바 있다. 그는 이번 두 번째 신장 이식을 친오빠로부터 받는 것으로 전해져 뜨거운 응원을 받기도 했다.한편 스타일리스트 출신인 박지연은 12살의 나이차를 극복하고 2008년 이수근과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 그는 평소 남편 이수근을 위해 수준급의 음식 솜씨를 발휘하는 등 내조에 힘쓰고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr