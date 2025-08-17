이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김현욱의 뉴스말고 한잔해'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김현욱의 뉴스말고 한잔해'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김현욱의 뉴스말고 한잔해'

배우 윤다훈이 10년 넘게 이어온 기러기 생활 속 솔직한 속내를 털어놨다.16일 김현욱의 채널 '김현욱의 뉴스말고 한잔해'에는 배우 윤다훈이 출연한 '"세친구 3회만 버티라 해서 했더니, 그게 내 인생을 바꿨어" 30년 만에 밝혀진 비밀'이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 윤다훈은 과거 딸이 있다는 사실을 밝히며 미혼부 고백을 했던 당시를 회상했다. 그는 "주변 스태프들도 많이 알고 있었고, 나는 중심에 있는 연예인이 아니어서 크게 이슈가 되지 않았다. '세 친구'로 이야기가 퍼지면서 관심을 받게 됐다"고 말했다.김현욱은 "10년 넘게 기러기 생활을 하고 있는데, 형수님과 딸, 친척들까지 모두 캐나다에 있는 걸로 알고 있다"고 묻자 윤다훈은 "15명이 다 캐나다에 있다"고 밝혔다.'현타가 올 때는 없냐'는 질문에 "사실 난 이건 있다. 캐나다에 가족들이 많이 가 있는데 행복해하는 모습을 보면 좋다. 요즘은 영상 통화도 자주 하니까 너무 좋고, 근데 잃어버린 게 있다"고 언급했다.이어 윤다훈은 "가족들이 다 모여있는 곳에 내가 안 간다. 가족들이 생각나니까. 가족들이랑 애들 얘기를 많이 하지 않냐"며 속내를 고백했다.또한 그는 "하지만 캐나다로 보낸 건 후회하지 않는다. 큰 딸도 사위와 함께 잘 지내고, 나는 넓은 세상을 못 봐서 내 자식들은 큰 경험을 하게 해주고 싶었다. 그래서 고민 끝에 캐나다행을 결정했다"며 자식들을 위한 결정이었다고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr