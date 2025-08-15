사진=진태현 SNS

배우 진태현이 휴대전화 없는 생활을 하고 있다.진태현은 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "수술 후 최장거리, 최장시간 조깅 성공"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속애는 진태현이 휴대폰과 연동되어 있는 시계로 자신의 기록을 기록한 모습. 그러면서 진태현은 "전화기 수리해서 전화기가 없다. 언제까지 없을지 모른다"면서 태연하게 근황을 전해 눈길을 끌었다.진태현은 지난 5월 갑상선암을 고백했던 바 있다. 이후 그는 모든 방송 활동을 멈추고 지난 6월 수술을 마쳤으며 3일 뒤 퇴원해 일상에서 회복에 힘쓰고 있다.한편 진태현은 2015년 7월 배우 박시은과 결혼했다. 부부는 2015년 결혼해 2019년에 대학생인 박다비다 양을 입양했다. 이후 부부는 2세 임신을 원하던 끝에 2021년 임신에 성공했다. 그러나 출산 20일을 남기고 아기가 세상을 떠났다는 소식을 전했다. 그 후 두 사람은 지난 1월 두 명의 딸을 추가로 입양했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr