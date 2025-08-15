사진=배성재의 텐, 김다영 SNS

SBS 아나운서 출신 김다영이 결혼 생활 근황을 전했다.김 아나운서는 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "아침 저녁으로 필라테스 두 번 하고 단백질 쉐이크 먹었는데 남편이 종로 빈대떡을 사온 건에 대하여. (최고치를 향해가는 몸무게~)"라는 글과 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 배성재가 집에 있는 아내를 위해 맛있는 음식을 사들고 귀가한 모습. 그러나 김다영은 "정작 본인은 낼 아침 일 있다고 안 먹음. 이것은 사랑인가 테러인가"라며 아내를 위해 빈대떡을 포장해 온 배성재의 달달함을 자랑했다.한편 김다영은 SBS 예능 '골 때리는 그녀들'(이하 '골때녀')을 계기로 배성재 아나운서와 연인으로 발전해 약 2년의 교제를 이어온 후 지난 5월 백년가약을 맺었다. 조용히 출발하기를 원한 두 사람은 모든 형식을 생략하고 양가 식구들끼리 식사 자리를 갖는 것으로 예식을 대신하기도 했다.김다영은 목포·부산 MBC에서 근무하다가 2021년 SBS 경력직 아나운서로 입사했다. '김영철의 파워 FM' 고정 게스트, 'SBS 8 뉴스'에서 스포츠 뉴스 진행을 맡았으며, 지난해 열린 파리올림픽에서는 메인 MC로 활약한 후 지난 4월 SBS에서 퇴사했다.배성재는 2005년 KBS 31기 공채 아나운서로 입사했다. 이듬해 2006년 SBS 공개 14기 아나운서로 옮겨 SBS에서 오랜 기간 활약했다. 2021년 퇴사를 선언하면서 프리랜서로 전향해 '국대는 국대다', '골때녀', FIFA 월드컵, 아시안 게임, 올림픽 등 다수 스포츠 중계를 맡으며 시청자와 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr