사진=KCM SNS

가수 KCM(44·본명 강창모)이 열일 중인 근황을 전했다.KCM은 지난 13일 자신의 인스타그램에 "햇살처럼 빛난 촬영☀️ 곧 보여드릴게요, 기대해주세요🎤"라는 문구와 함께 '팔토시', '풀착장', '에어팟'이라는 해시태그를 달았다.함께 공개된 사진 속에서 KCM은 더운 날씨에도 검은색 상하의와 팔토시까지 착용한 채 야외에서 노래를 부르고 있는 모습. 곧 세 아이의 아빠가 될 KCM은 가족들을 위해 열심히 일하고 있어 눈길을 끌었다.2022년 9살 연하의 비연예인 A씨와 결혼한 KCM은 지난 3월 한 매체를 통해 "이미 슬하에 두 딸을 두고 있다"고 밝혀졌다.보도에 따르면, KCM과 A씨는 2012년 첫째 딸을 품에 안았다. 당시 두 사람은 교제 중이었으며 결혼식은 올리지 않은 상태. 그로부터 9년 후 2021년 KCM과 A씨는 코로나19 여파로 혼인신고만 한 후 언약식만 가졌다. 당시 첫째 딸은 10살.1년 뒤 2022년 KCM은 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'에 출연해 "A씨와 10년 연애 후 결혼에 골인했다"고 전했다. 그해 KCM은 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'를 통해 결성된 남성 보컬 그룹 MSG워너비 멤버로 활발하게 활동, 이때 둘째 딸을 품에 안았다.이와 관련해 KCM은 "첫째 딸을 출산했을 당시 사기를 당하는 등 경제적으로 굉장히 힘든 시기였다"며 "소중한 아이를 가졌음에도 결혼은 못했다"고 설명한 바 있다.그로부터 3년 후인 지난 7월 KCM은 자신의 SNS에 "또 하나의 예쁜 선물이 찾아왔다"며 "저… 셋째 아빠 됩니다. 축하해 주세요"라고 셋째 임신 소식을 전했디.한편 KCM은 2004년 1집 앨범 'Beautiful Mind'로 데뷔해 21년차에 접어들었으며, 최근에는 '나라는 사람에게', '그댄 내게 가장 예뻐요' 등을 발매하며 활발하게 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr