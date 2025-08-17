사진=웨이크원

제로베이스원(ZEROBASEONE)이 월드투어 열기를 달궜다. 앞서 CJ ENM 음악 부문은 아티스트들의 활약에 힘입어 지난해 연간 매출 7,021억 원을 기록했다고 알려졌다. 그런 가운데 웨이크원 소속인 제로베이스원은 국내외 팬덤을 사로잡으며 CJ ENM 흑자 전환에 핵심적인 역할을 한 것으로 평가받고 있다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(14일) 오후 공식 SNS를 통해 두 번째 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''(이하 'HERE&NOW')의 메인 포스터를 게재했다.공개된 포스터 속 제로베이스원은 무한한 우주 공간을 질주하는 9인 9색 레이서로 변신한 모습이다. 전 세계 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)를 만나기 위한 제로베이스원의 비장한 각오와 결연한 의지를 엿볼 수 있다.'HERE&NOW'는 제로베이스원이 데뷔 첫 월드투어 'TIMELESS WORLD'의 여운을 잇는 두 번째 월드투어다. 제로베이스원은 'TIMELESS WORLD'를 통해 약 14만 명의 관객을 동원하며 압도적인 글로벌 인기를 구가한 바 있다.이어 제로베이스원은 'HERE&NOW'로 '글로벌 톱티어' 수식어에 걸맞은 대규모 아레나급 투어를 전개하며, 과거와 현재를 아우르는 아이코닉한 순간을 펼쳐낸다. 제로베이스원과 제로즈, 서로만이 존재하는 완벽한 세계에서 에너제틱한 퍼포먼스를 선사한다. 특히, 제로베이스원은 이번 투어에서 정규 1집 'NEVER SAY NEVER'의 무대까지 글로벌 팬들 앞에서 선보일 예정이다.제로베이스원은 오는 10월 3~5일 서울 송파구 KSPO DOME에서 'HERE&NOW'의 포문을 연 뒤 10월 18일 방콕, 10월 29~30일 사이타마, 11월 8일 쿠알라룸푸르, 11월 15일 싱가포르, 12월 6일 타이베이, 12월 20~21일 홍콩까지 7개 지역에서 총 11회 공연을 갖는다.한편 제로베이스원 측은 활동 연장 가능성에 대한 한 매체 보도와 관련해 "웨이크원은 제로베이스원의 잠재력과 성장 가능성을 높이 평가하고 있다. 이에 올해 초부터 각 멤버의 소속사와 프로젝트 그룹 활동 기간 연장 여부를 두고 지속해서 논의해오고 있다"고 전했다.제로베이스원은 9월 1일 정규 1집 'NEVER SAY NEVER'를 발매하며 전격 컴백한다. 'NEVER SAY NEVER'는 제로베이스원이 데뷔 후 처음 선보이는 정규 앨범이자, 제로즈와 함께 걸어온 음악 여정에서 가장 빛나는 순간을 담아낸 앨범이다. 제로베이스원은 평범한 현실 속에서도 특별한 무언가를 꿈꾸는 이들에게 포기하지 않는다면 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 응원을 건넨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr