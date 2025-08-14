사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

배우 한혜진의 친언니인 CEO 한무영과 결혼한 배우 김강우가 사랑꾼 면모를 보여줬다.오는 15일 방송되는 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 김강우가 처음으로 출연한다. 이날 방송에서 김강우는 한식, 중식, 양식을 넘나드는 요리 실력을 공개할 예정이다.VCR 속 김강우는 강한 이미지와 달리, 생애 첫 관찰 예능에 긴장감을 감추지 못한다. 신기해하며 카메라 수를 세거나, 촬영 중인 제작진에게 "언제 시작하는 거예요?"라고 물어 웃음을 자아낸다.김강우의 남다른 아내 사랑 면모가 드러나기도 한다. 그는 10년 넘게 매일 아침 아내와 마실 건강 주스를 만든다고. 뿐만 아니라 집에 있는 날에는 아내와 성장기 두 아들의 밥상을 직접 차려준다고 설명한다. 김강우는 "나는 아내에게 밥 차려 달라는 말은 하지 않는다. 아내가 남편 밥 차려 주려고 결혼한 것은 아니지 않냐"고 말한다.동갑내기 아내와 통화를 하며 애교를 부리는 김강우의 모습에 출연진들은 깜짝 놀란다. 이정현 등 '편스토랑' 식구들은 "최고의 남편이다. 새로운 최수종이다. 국민 남편이 탄생했다" 등의 반응을 보인다.김강우의 이야기를 담은 '편스토랑'은 15일 광복 80주년 특집 방송 후 평소보다 늦은 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr