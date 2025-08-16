사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 9인 9색의 개성 넘치는 비주얼을 뽐냈다. 앞서 제로베이스원 측은 활동 연장 가능성에 대한 한 매체 보도와 관련해 "웨이크원은 제로베이스원의 잠재력과 성장 가능성을 높이 평가하고 있다. 이에 올해 초부터 각 멤버의 소속사와 프로젝트 그룹 활동 기간 연장 여부를 두고 지속해서 논의해오고 있다"고 전했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(14일) 0시 공식 SNS를 통해 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 디지팩 버전 단체 및 개인 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 사진 속 제로베이스원은 테이블에 둘러앉아 여유롭게 일상을 보내는 모습이다. 캐주얼한 스타일도 완벽 소화하며 뛰어난 콘셉트 소화력을 뽐냈다. 특히, '다꾸(다이어리 꾸미기)' 콘셉트로 꾸며져 키치한 매력을 배가한 가운데, 'ZB1♥︎ZEROSE'라는 문구로 팬 사랑을 표현해 눈길을 끈다.제로베이스원은 컴백을 앞두고 푸르른 일상의 매력을 녹인 오디너리 버전에 이어 아기자기한 매력을 담은 디지팩 버전까지, 다채로운 매력을 아우르는 티징 프로모션을 순차 전개하며 컴백 열기를 끌어올리고 있다.'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 걸어온 음악 여정에서 가장 빛나는 순간을 담아낸 앨범이다. '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 메시지로, 국내외 팬들에게 용기와 희망을 전할 예정이다.전 세계 팬덤의 압도적인 지지 속에 탄생한 제로베이스원은 '네버 세이 네버' 트레일러를 통해 청량한 소년들에서, '우리'가 함께일 때 무엇이든 해낼 수 있다는 믿음 속에 아티스트로 성장한 모습을 예고해 이들이 펼쳐낼 새로운 이야기에 기대감을 더했다.제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버'는 9월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr