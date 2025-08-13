사진=김수민 SNS

김수민 전 SBS 아나운서가 출국한다.김 아나운서는 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "We are so ready to go"(우리는 정말 갈 준비가 됐어)라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 김 아나운서는 자신과 남편의 여권 그리고 두 아이의 여권까지 모두 준비해 곧 출국을 앞두고 있음을 알려 눈길을 끌었다.앞서 김 아나운서는 "Last day"라는 짧은 문구와 꾸준히 출석했던 필라테스에 마지막으로 서명을 마치는가 하면 남편의 육아 휴직 그리고 오랫동안 참석해왔던 독서 모임의 종료와 자신의 반려견을 비행기 탑승 목록에 등록하는 게시물을 올리는 등 한국에서의 생활을 정리 중인 근황을 전해 많은 관심을 받았다.감 아나운서는 미국 UCLA 로스쿨에 합격, 장학금 취득 소식도 함께 전하면서 꿈을 위해 미국에 머물 것임을 알렸다.한편 올해 28세인 김수민은 2018년 SBS 공채 24기 아나운서에 입사해 '역대 최연소' 아나운서로 화제를 모았다. 이후 입사 3년 만에 돌연 퇴사해 2022년 9월 3일 결혼했다. 김수민의 남편은 1992년생으로 김수민 보다 5살 연상이다. 직업은 검사로, 현재 서울북부지방검찰청에 소속되어 있는 것으로 알려져 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr