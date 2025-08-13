사진제공='1호가 될 순 없어2'

사진제공='1호가 될 순 없어2'

팽현숙, 최양락 부부가 미국 명문대 출신의 사위를 방송에서 최초로 공개했다.오는 14일 방송되는 JTBC 예능 '1호가 될 순 없어2'에서는 팽현숙, 최양락 부부가 최근 명문대 박사 학위를 취득한 딸 최윤하의 축하 파티를 위해 딸과 사위를 집으로 초대한다.본격적으로 손님맞이를 준비하던 두 사람은 "사위 앞에서 품위 있게 행동하자"라며 품위 유지 작전을 짜 웃음을 자아낸다. 잠시 후 딸과 사위의 등장하자 스튜디오 출연진들은 놀라움을 금치 못한다. 팽현숙과 최양락의 사위는 미국 명문 대학 졸업 후 현재 국내 1위 제약회사에 연구원으로 재직 중인 인재였던 것. 사위의 화려한 스펙이 공개되자 스튜디오에서는 "1호 가문에 엄청난 식구가 들어왔다"라는 반응이 이어진다.팽현숙은 미국에서 온 사위를 위해 특별 메뉴들을 선보인다. 이어진 식사 자리에서 사위는 다정다감한 면모로, 아내는 물론 장모님인 팽현숙까지 살뜰히 챙기는 모습을 보인다. 이를 흐뭇하게 지켜보던 팽현숙은 평소 사위에게 감동했던 일화를 이야기하다 눈물을 보인다.딸 부부의 첫 만남 스토리도 공개된다. 사위는 "'1호가 될 순 없어'를 통해 만났다"고 말해 모두의 이목을 집중시킨다. 사위가 이야기를 듣던 출연진들은 "소름 돋았다. 우리 대단한 프로그램이다"라고 말한다.'1호가 될 순 없어'는 14일 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr