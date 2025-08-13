팽현숙, 최양락 부부가 미국 명문대 출신의 사위를 방송에서 최초로 공개했다.
오는 14일 방송되는 JTBC 예능 '1호가 될 순 없어2'에서는 팽현숙, 최양락 부부가 최근 명문대 박사 학위를 취득한 딸 최윤하의 축하 파티를 위해 딸과 사위를 집으로 초대한다.
본격적으로 손님맞이를 준비하던 두 사람은 "사위 앞에서 품위 있게 행동하자"라며 품위 유지 작전을 짜 웃음을 자아낸다. 잠시 후 딸과 사위의 등장하자 스튜디오 출연진들은 놀라움을 금치 못한다. 팽현숙과 최양락의 사위는 미국 명문 대학 졸업 후 현재 국내 1위 제약회사에 연구원으로 재직 중인 인재였던 것. 사위의 화려한 스펙이 공개되자 스튜디오에서는 "1호 가문에 엄청난 식구가 들어왔다"라는 반응이 이어진다. 팽현숙은 미국에서 온 사위를 위해 특별 메뉴들을 선보인다. 이어진 식사 자리에서 사위는 다정다감한 면모로, 아내는 물론 장모님인 팽현숙까지 살뜰히 챙기는 모습을 보인다. 이를 흐뭇하게 지켜보던 팽현숙은 평소 사위에게 감동했던 일화를 이야기하다 눈물을 보인다.
딸 부부의 첫 만남 스토리도 공개된다. 사위는 "'1호가 될 순 없어'를 통해 만났다"고 말해 모두의 이목을 집중시킨다. 사위가 이야기를 듣던 출연진들은 "소름 돋았다. 우리 대단한 프로그램이다"라고 말한다.
'1호가 될 순 없어'는 14일 오후 8시 50분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
