진수현/ 사진 제공 = 판타지오

배우 진수현이 드라마 캐스팅 소식과 현 소속사 판타지오와의 재계약 소식을 알리며 53세에도 성장세를 이어간다.판타지오는 "배우 진수현과 심도 깊은 논의 끝에 재계약을 체결했다. 앞으로 진수현 배우가 다양한 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정이니 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 전했다.진수현은 그간 다양한 작품에서 개성 있는 연기와 캐릭터로 많은 사람들에게 눈도장을 찍었다. 독특한 아우라와 강렬한 눈빛으로 존재감을 자랑, 꾸준하게 자신만의 필모그래피를 탄탄히 쌓고 있다.특히 드라마 '알고있지만' '카지노' '함부로 대해줘' 등 다수의 작품에서 임팩트 있는 등장으로 시청자들의 시선을 사로잡아 온 진수현은 오는 18일 공개 예정인 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'에 출연 소식을 더하며 열일 행보를 이어갈 예정이다.지니TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'는 오는 8월 18일 오후 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송될 예정이며, 매주 월, 화 밤 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개된다. OTT는 티빙에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr