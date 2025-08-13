사진=MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'

가수 이효리가 최근 한 드라마에 빠진 근황과 함께 연기에 대한 열정을 드러냈다.지난 12일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'의 '월간 이효리' 코너에는 이효리가 게스트로 출연했다. 그는 "특별한 일 없이 지내서 드릴 말이 없다"고 근황을 전했고, 이상순은 "요즘 효리 씨가 드라마에 푹 빠져 있다"고 밝혔다. 이효리는 뒤늦게 tvN 드라마 '디어 마이 프렌즈'를 보기 시작했다며 "눈물바다에서 헤엄치고 있다. 15회까지 봤고 마지막 한 화는 아껴두고 있다"고 전했다. 이어 "드라마를 보면서 인생을 배운다"고 덧붙였다.이효리는 최근 '월간 이효리'의 뮤직 드라마 코너를 위해 연기 연습도 이어가고 있다고 했다. 이상순은 "효리 씨와 계속 연기 대결을 하고 있다. 서로 지적도 한다"고 전하며, 이효리가 사연 콘셉트에 맞춰 직접 화장까지 준비했다고 말했다. 이날 소개된 사연은 '나쁜 여자'로, "가족을 버린 나쁜 엄마처럼 되지 않겠다고 다짐했지만, 연인에게 비슷한 행동을 하고 있는 것 같다"는 내용이었다.두 사람은 사연을 읽으며 직접 연기를 선보였다. 중간에 대사를 더듬는 장면도 있었고, 사연이 끝난 뒤 이효리는 "중요한 감정 연기에서 버벅대면 어떡하냐. 파트너로서 좀 그렇다"고 웃으며 짚었다. 이상순은 "다 계획한 거다. 남자라면 깔끔해야 하지 않겠나. 지난달보다 나아졌다고 생각했는데 왜 그러시냐"고 맞받았다.청취자가 "효리 언니 연기가 전혀 어색하지 않다"고 하자, 이효리는 "왜 어색할 거라고 생각하느냐"며 연기에 대한 자신감을 드러냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr