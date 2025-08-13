[공식] 'MBC 퇴사' 김대호, 마침내 기쁜 소식 전했다…생애 첫 오디션 MC 발탁

사진=텐아시아DB

트롯 오디션 프로그램 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’)이 장민호, 김대호를 메인 MC로 낙점하고 내년 2월 편성을 확정했다.13일 MBN 측에 따르면 장민호, 김대호가 ‘무명전설’ MC로 발탁됐다. 무명에서 전설로 거듭날 ‘트롯 사내들’의 대장정을 함께한다. 동시에 공개된 ‘무명전설’ 티저 영상에서는 MC 발탁 후 김대호와 제작진의 미팅 현장이 그려져 관심이 집중됐다.‘무명전설’ 티저 영상에서 김대호는 처음으로 오디션 MC을 맡게 됐다고 전하며 ‘예능 대세’만의 자신감을 내비쳤다. 지난 2월 MBC를 퇴사한 김대호는 전현무, 김성주, 신동엽 선배와 다른 저만의 스타일로 진행을 하고 싶다며 소신을 밝혔다. 김대호는 “같이 울어도 보고 웃어도 봤으면 좋겠다”며 감성 충만한 ‘대문자 F’ MC 활약을 예고하기도 했다.김대호는 과거 서바이벌 프로그램 ‘신입사원’ 유경험자로서, 오디션 선배로서의 쓴소리도 아끼지 않았다. “1라운드부터 내 모든 걸 쏟아내지 않으면 그다음은 없다”라며 긴장감을 높였다. 이어 김대호는 정면을 노려보며 “인생 역전 안 할 거야? 언제까지 무명으로 있을 거냐”라며 다소 흥분한 말투로 지원을 독려했다.장민호는 무명 실력파 가수를 제대로 발굴하겠다는 각오다. 장민호는 과거 1997년 그룹 ‘유비스’의 멤버로 데뷔해 ‘트로트계의 신사’라 불리기까지 약 24년 간의 무명 생활을 거친 만큼, 그 누구보다 무명 가수들의 마음을 이해하고 있다. 장민호는 사전 미팅에서 “‘무명전설’ MC는 내게 맞는 자리다. 욕심난다”라고 의욕을 불태웠다.이어 “원석을 찾아 보석이 되는 과정을 함께하고 싶다. ‘무명전설’이 새로운 기회의 장이 되었으면 한다”라며 숨은 실력파를 찾겠다는 다짐도 내비쳤다.MC로 확정된 장민호, 김대호는 과거 서바이벌 프로그램 출신이라는 공통분모를 지닌 만큼, MBN ‘무명전설’에서 중추 역할을 해나갈 것으로 기대된다. 장민호는 긴 무명 생활을 보내며 인기 오디션 프로그램 ‘미스터트롯’에 출전했던바, 참가자들의 고충과 설움을 깊이 이해할 MC로의 활약이 기대된다.김대호 또한 2011년 MBC 아나운서 경연 프로그램 ‘우리들의 일밤-신입사원’에서 최종 3인으로 선발되며 MBC 공채 30기 아나운서로 입사했다. 김대호는 15년 진행 경력으로 안정된 진행력을 발휘하며, 장민호와 함께 서바이벌 선배로의 경험을 바탕으로 진심 어린 조언과 응원으로 참가자들을 이끌 예정이다.오는 15일까지 참가자 모집을 진행 중인 MBN ‘무명전설’엔 이미 많은 지원자가 대거 몰렸다는 후문이다. 트로트를 사랑하는 남성이라면 누구나 도전 가능하며 방송 확정 및 MC 공개로 인해 트로트 팬들의 관심이 더욱 집중되고 있다. 제작진은 뜨거운 관심에 힘입어 2차 모집을 오는 10월 10일까지 추가로 진행할 계획이다.‘무명전설’은 내년 2월 말 첫 방송 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr