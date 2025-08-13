추영우 1위, 이종석·박보검 제쳤다

사진=텐아시아DB

드라마 배우 브랜드평판 2025년 8월 빅데이터 분석 결과 1위는 추영우, 2위는 이종석, 3위는 박보검 순으로 분석됐다.한국기업평판연구소는 2025년 7월 13일부터 2025년 8월 13일까지 방영한 드라마에 출연중인 배우 50명의 브랜드 빅데이터 5999만 8725개를 소비자들의 브랜드 참여량, 미디어량, 소통량, 커뮤니티량으로 측정하여 브랜드평판 알고리즘으로 지수화했다. 지난 7월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 8071만 6732개와 비교하면 25.67% 줄어들었다.드라마 배우 브랜드평판 분석은 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드 빅데이터 분석을 했다. 브랜드 평판지수는 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동을 평판 분석 알고리즘으로 분석하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 커뮤니티가치, 소셜가치로 분류하고 가중치를 두어 나온 지표이다.브랜드평판 빅데이터 분석은 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어의 출처와 관심도, 소비자들의 관심과 소통량, 이슈에 대한 커뮤니티 확산, 콘텐츠에 대한 반응과 인기도를 측정할 수 있다.2025년 8월 드라마 배우 브랜드평판 30위 순위는 추영우, 이종석, 박보검, 조이현, 문가영, 엄지원, 김영광, 안재욱, 이동욱, 아린, 김남길, 원진아, 양세종, 염정아, 김동완, 류혜영, 김민규, 차강윤, 최윤지, 이성경, 윤계상, 이수혁, 임수정, 이상이, 강유석, 김소현, 최영준, 함은정, 윤박, 추자현 순이었다.드라마 배우 브랜드평판 1위를 기록한 추영우 브랜드는 참여지수 115만 3796 미디어지수 114만 8622 소통지수 91만 2528 커뮤니티지수 148만 6098이 되면서 브랜드평판지수 470만 1043으로 분석됐다. 2위 이종석 브랜드평판지수는 334만 291, 3위 박보검 브랜드평판지수는 317만 5698이다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2025년 8월 드라마 배우 브랜드평판 분석결과, 추영우 브랜드가 1위로 분석됐다. 추영우 브랜드는 빅데이터 링크 분석에서 '열연하다, 개최하다, 종영하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '견우와 선녀, 팬미팅, 넷플릭스'가 높게 나왔다. 긍부정 비율 분석에서는 긍정비율 92.87%로 분석됐다"라고 평판 분석했다.이어 "드라마 배우 브랜드 카테고리 2025년 8월 브랜드 빅데이터 분석해보니 지난 7월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 8071만 6732개와 비교하면 25.67% 줄어들었다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 8.79% 하락, 브랜드이슈 14.25% 하락, 브랜드소통 35.36% 하락, 브랜드확산 30.45% 하락했다"고 덧붙였다.이번 드라마 배우 브랜드 평판 조사는 2025년 7월 13일부터 2025년 8월 13일까지 추영우, 이종석, 박보검, 조이현, 문가영, 엄지원, 김영광, 안재욱, 이동욱, 아린, 김남길, 원진아, 양세종, 염정아, 김동완, 류혜영, 김민규, 차강윤, 최윤지, 이성경, 윤계상, 이수혁, 임수정, 이상이, 강유석, 김소현, 최영준, 함은정, 윤박, 추자현, 김요한, 이은샘, 이다희, 류승룡, 이진욱, 이보영, 장신영, 정채연, 박훈, 오나라, 김예림, 임세미, 이종혁, 임성재, 박해준, 길해연, 이민기, 공승연, 김의성, 유정후에 대한 브랜드 빅데이터 분석으로 이루어졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr