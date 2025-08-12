HYNN, 대충 흥얼거려도 명품 보컬…"이 노래 ATA서 만나볼 수 있을까?" [ATA프렌즈]

사진=텐아시아 DB

선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?"ATA 페스티벌엔 늦지 마!"가수 박혜원(HYNN)이 'ATA 페스티벌 2025'를 향한 설레는 마음을 표현하면서 한 말이다. 다음달 27~28일에 난지한강공원에서 열리는 K팝 축제 'ATA 페스티벌 2025'에 늦지 않게 와 달라는 얘기다. 박혜원은 ATA 페스티벌에서 행사 첫째 날(9월 27일 토요일)에 공연을 한다.HYNN이 ATA 페스티벌을 기대하는 모습을 담은 인터뷰 영상이 텐아시아 및 ATA 페스티벌 공식 SNS를 통해 12일 오후 6시에 공개됐다. 텐아시아의 SNS 계정은 틱톡, 유튜브, 인스타그램에 개설돼 있다. 인스타그램에는 ATA 페스티벌 전용 계정도 있다. 이들 SNS에서 '텐아시아', '아타 페스티벌' 등을 검색하면 손쉽게 해당 계정을 찾을 수 있다.HYNN은 영상 초반에 환하게 웃으며 '시든 꽃에 물을 주듯'의 후렴구를 읊조리듯 불렀다. 그는 "이 노래 ATA에서 만나볼 수 있을까? (ATA 페스티벌 무대를) 많이 기대해 달라"라며 호기심을 자극했다. 그는 "곡에서 가장 중요하게 여기는 건 '가사와 메시지'"라며 "그래서인지 내 노래엔 가사가 좋은 노래가 정말 많다. 많이 사랑해달라"라며 친근하게 말을 건넸다.영상 말미 HYNN은 다시 한번 '시든 꽃에 물을 주듯'의 도입부를 흥얼거리며 "이 노래부터 최신곡 '오늘 노을이 예뻐서'까지 다양하게 준비돼 있으니까 많이 기대해 주길 바란다"고 했다.ATA 페스티벌 행사 첫째 날(9월 27일 토요일)에는 HYNN을 비롯해 십센치, 경서, 세이마이네임, 이무진, 잔나비, 페퍼톤스, 하이키, 황가람 등이 무대에 오른다. 행사 둘째 날(9월 28일 일요일)에는 TWS, 더보이즈, 배드빌런, 유니스, 피프티피프티, 크래비티, QWER, 82메이저, 하성운 등이 한강변을 꾸민다.ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 행사다. K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리도 마련된다. 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램(@ata_festival_official)을 참조하면 된다.올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)를 참조하면 된다.ATA 페스티벌 사무국은 현재 광고 인증 이벤트를 하고 있다. 이벤트에 참여하고 싶은 사람은 우선 잠실야구장 등 서울 일대에서 보이는 ATA 페스티벌 광고를 사진으로 찍는다. 이후 인스타그램의 ATA 페스티벌 공식 계정을 팔로우하고 이 계정을 태그한 뒤 자기 계정에 ATA 페스티벌 광고 사진을 올리면 된다. 추첨을 통해 10명에게 원하는 날짜의 티켓을 1장씩 준다. 이벤트 기간은 오는 31일까지다. 당첨자는 다음달 2일에 발표한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr