이보영도 못 살렸다…1% 시청률 굴욕에 결방까지, 역대 최악의 성적표 [TEN스타필드]

《태유나의 듣보드뽀》

'메리 킬즈 피플' 15일 결방, 시청률 1%대 고전

사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

배우 이보영이 MBC '메리 킬즈 피플'로 데뷔 이후 역대 최악의 성적표를 받고 있다. 시청률, 화제성 모두 부진한데다 결방까지 겹치며 악재를 맞은 것. 여기에 KBS, tvN 새 드라마들도 잇달아 출격을 앞두고 있어 시청률 반등을 노리기가 더욱 어려워졌다는 평가다.'메리 킬즈 피플'은 치료 불가능한 환자들의 조력 사망(안락사)을 돕는 의사와 이를 추적하는 형사의 이야기를 다룬 작품이다. 전회차 19세 이상 시청 등급이다. 해당 드라마는 이보영이 13년 만에 MBC 드라마에 복귀하는 작품으로 화제를 모았다. 그러나 우울하고 어두운 분위기에 시한부 환자들이 등장하는 설정에 호불호가 갈리고 있다. 덥고 습한 여름과는 어울리지 않는 무거운 설정에 편성 시기가 아쉽다는 반응도 적지 않다.시청률 역시 1회 3%대로 시작해 3회 만에 1%대까지 하락세를 그렸다. 4회에서는 0.1% 포인트 상승한 1.9%를 기록했지만, 1%대를 벗어나지는 못했다. 반면 같은 날 방송된 SBS '트라이: 우리는 기적이 된다'는 5.7%, JTBC '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'은 6.7%, tvN '서초동'은 6.4%였다.화제성 역시 저조하다. TV 화제성 분석기관인 굿데이터코퍼레이션이 발표한 8월 1주차 순위에 따르면 '메리 킬즈 피플'은 TV-OTT 드라마 화제성 부문에서 10위 안에 이름 올리지 못했다. 출연자 화제성 부문에서도 주연 이보영, 이민기 모두 순위권에서 제외됐다.이런 상황 속 '메리 킬즈 피플'은 오는 15일 5화 결방을 확정했다. 편성표에 따르면 MBC는 이날 오후 7시 50분부터 '중계방송 광복 80주년 특집 국민주권 대축제'를 송출한다. 이어 오후 9시 10분부터 11시까지 '광복 80주년 특집 MBC 뉴스데스크'가 방송된다. '메리 킬즈 피플' 5화는 하루 뒤인 16일 오후 10시 공개된다.반면 동시간대 방송되는 SBS '트라이'는 15일에 정상 방송된다. SBS 역시 '중계방송 광복 80주년 특집 국민주권 대축제'와 뉴스를 잇달아 편성했지만, 'SBS 8 뉴스'는 오후 9시 10분에 시작해 10시에 종료된다.시청률 부진 속 한 회 결방은 작품에 타격을 입힐 수밖에 없다. 15일에 '트라이'는 경쟁작 없이 방송됨에 따라 시청률 상승세를 탈 가능성도 있다. 16일에는 4회 만에 시청률 8%를 돌파한 '에스콰이어'와도 경쟁하는 만큼 '메리 킬즈 피플'의 시청률 상승을 기대하기는 어렵다. 오는 23일부터는 임윤아 주연의 tvN '폭군의 셰프', 마동석과 박형식 주연의 KBS '트웰브'도 경쟁작으로 참전한다.이보영은 그간 '내 딸 서영이', '너의 목소리가 들려', '귓속말', '대행사' 등 흥행작을 이끌며 믿고 보는 배우로 자리매김했다. 이보영이 출연한 드라마 중 시청률 1%대를 기록한 건 '메리 킬즈 피플'이 유일하다. '시청률 여왕' 이보영에게 '메리 킬즈 피플'이 아픈 손가락을 남게 될지 이목이 쏠리는 이유다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr